В Орловской области приведут в порядок школьные спортзалы

Власти региона определились с планами по ремонту спортивной инфраструктуры.

Правительство Орловской области обновило перечень мероприятий по модернизации материально-технической базы, предназначенной для занятий детей физической культурой и спортом. Речь идет о ремонте и перепрофилировании спортзалов, расположенных вне пределов крупных городов. Финансирование ведется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», проект работает с 2014 года.

В 2023 году расходование средств федерального и областного бюджетов планируется направить на ремонт спортивных залов в восьми общеобразовательных организациях (10,707 миллиона рублей). Еще 4,753 миллиона рублей потратят на работы по перепрофилированию имеющихся аудиторий под спортивные залы в четырех сельских школах, 610 тысяч рублей – на создание и развитие школьных спортивных клубов в семи школах, 6,454 миллиона рублей – на ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в семи школах.

В 2024 году реализация аналогичных мероприятий также запланирована в 10 общеобразовательных организациях Орловской области. В частности, 20,21 миллиона рублей планируется выделить на ремонт спортивных залов в девяти сельских школах, в 802 тысячи рублей обойдется перепрофилирование аудитории в спортзал в одной школе. Предусмотрено создание и развитие школьных спортивных клубов в семи школах, на что будет потрачено 684,2 тысячи рублей, а еще 3,75 миллиона власти выделят на ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в восьми школах.

Добавим, что за 8 лет реализации указанных мероприятий на территории Орловской области в 143 общеобразовательных организациях были созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Отремонтированные спортзалы, по официальным данным, в настоящее время оснащены современным оборудованием, соответствуют всем санитарным и техническим нормам. В школах обустроены душевые и туалетные комнаты, а также раздевалки. Новое оборудование, закупленное в рамках реализации программы, «позволяет выполнять широкий спектр физических упражнений при проведении спортивно-массовой работы с обучающимися, в том числе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».

«Оснащение открытых плоскостных спортивных сооружений спортивным инвентарем и оборудованием позволяет не только проводить занятия по физической культуре на открытом воздухе, но и использовать его во время занятий по внеурочной деятельности. В период работы пришкольных лагерей спортивные площадки на открытом воздухе являются основным местом проведения различных мероприятий спортивной направленности», — говорится в программе.

ИА «Орелград»