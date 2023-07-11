В Орловской области просубсидируют «газовые» автомастерские

Средства будут выделены на переоборудование транспорта с бензина на газ.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области объявил о проведении отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на соискание бюджетных субсидий. Речь идет о тех, кто выполняет работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива. Государственная поддержка таким предпринимателям гарантирована на федеральном уровне. Субсидии выдаются в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением предпринимателями, выполняющими такие работы, скидок автовладельцам.

Иными словами, государство мотивирует и тех, кто желает переоборудовать свое автобус или автомобиль с бензина на газ, и тех, кто такие работы выполняет. Заявки от соискателей будут принимать с 17 июля по 17 августа 2023 года включительно. К участникам отбора установлены обязательные требования. В частности, по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки у них должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. Субсидии не положены иностранным юридическим лицам и компаниям с иностранным участием. Обязательно наличие у участника отбора сертификата соответствия на проведение работ по переоборудованию автомобилей для работы на сжатом природном газе и опыта переоборудования (с 1 января года, предшествующего году предоставления субсидии) в количестве не менее пяти единиц переоборудованных транспортных средств.

Кроме того, на территории Орловской области у них на праве собственности или ином законном основании обязательно должен находиться имущественный комплекс для проведения указанных работ. Он должен включать в себя не менее двух постов для переоборудования (в случае выполнения переоборудования грузовых транспортных средств и автобусов – не менее одного специализированного поста), накопительную площадку не менее чем для трех легковых транспортных средств и клиентскую зону площадью не менее 10 квадратных метров.

ИА «Орелград»