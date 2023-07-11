Владислав Числов представил документы для регистрации на выборах губернатора

11.7.2023 | 17:22 Важное, Новости, Политика

Он сделал это первым из пяти кандидатов.

Фото: vk.com/izbirkomoryol

Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, это произошло сегодня. Период, отведённый для предоставления таких документов, стартовал 5 июля и завершится 14 июля.

Помимо всего прочего, выдвинутый кандидат, желающий пройти официальную регистрацию на выборах, предоставляет в избирком подписи, собранные в свою поддержку. Они принимаются от депутатов районных советов и от глав муниципальных образований, избранных на местных выборах.

Пока что в течение ближайших 10 дней избирком займётся проверкой предоставленных документов. Напомним, что Владислав Числов выдвинут на выборы губернатора Орловской области региональным отделением ЛДПР. Числов является заместителем председателя областного Совета народных депутатов и возглавляет комитет по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям.

Также в статусе выдвинутого кандидата находятся:

  • Владислав Абрамов («Российский общенародный союз»),
  • действующий глава Орловщины Андрей Клычков (представитель КПРФ),
  • президент ТПП области Светлана Ковалёва (партия «Новые люди»)
  • и предприниматель, депутат совета Орловского района Владимир Стебаков («Российская экологическая партия «Зелёные»).
  • Выборы губернатора Орловской области состоятся 8, 9 и 10 сентября.

ИА «Орелград»

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