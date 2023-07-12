Две сотни орловских фирм выбрали типовой устав

В Орловской области растет число компаний, воспользовавшихся налоговым сервисом.

Все больше орловских предпринимателей выбирают для своей регистрации и деятельности один из типовых уставов, которые предлагает им государство. По данным регионального Управления налоговой службы в Орловской области, такой возможностью воспользовались уже 205 юридических лиц. Всего предлагается 36 вариантов типового устава. Надо выбрать только один из них. Определиться можно при помощи специального ведомственного сервиса, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы. Он так и называется: «Выбор типового устава».

«Сервис предлагает ответить на 7 вопросов и автоматически подберет устав, — говорят в Управлении ФНС России по Орловской области. — Применение ООО типового устава имеет ряд преимуществ: экономит время на его составление и утверждение; при изменении наименования, места нахождения и размера уставного капитала общества изменения в устав не вносятся, так как эти сведения отражаются только в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)».

Удобно и то, что типовой устав не надо предоставлять в регистрирующий орган. Кстати, выбрать его могут как вновь создаваемые, так и уже действующие общества с ограниченной ответственностью. Орловские налоговики проанализировали выбор местных предпринимателей и пришли к выводу, что наибольшей популярностью в регионе пользуется вариант устава под номером 20. Узнать, что контрагент ООО использует типовой устав, можно из выписки ЕГРЮЛ.

Поскольку типовые уставы в общедоступном режиме представлены на официальном сайте ФНС, заинтересованные лица не должны требовать от ООО предъявления заверенной копии такого устава. Они все могут узнать сами. В УФНС добавили, что для внесения в ЕГРЮЛ сведений о применении типового устава действующим компаниям необходимо подать в регистрирующий орган по месту своего нахождения заявление и решение о переходе на типовой устав.

«Причем госпошлина при переходе действующей компании на типовой устав не уплачивается, — подчеркнули в областной налоговой службе. — Кроме того, если сформированный через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» пакет документов при регистрации ООО с типовым уставом подписан с использованием мобильного приложения «Госключ», то результат регистрации можно получить в течение суток».

ИА «Орелград»