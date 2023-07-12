Орловец погиб на производстве

12.7.2023 | 12:14 Новости, Происшествия

Проводится доследственная проверка.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Как сообщили в Управлении Следственного комитета по Орловской области, это произошло накануне на одном из муниципальных предприятий Орла. 69-летний мужчина занимался ревизией электрических приборов.

Орловца ударило током. Он получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

СУ СК РФ по Орловской области проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК, часть 2 («нарушение требований охраны труда»). Она предусматривает наказание в виде принудительных работ либо лишения свободы на срок до четырёх лет, а также в виде запрета на занятие определёнными видами деятельности на срок до трёх лет.

ИА «Орелград»

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