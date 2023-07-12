Столичный онкохирург дал мастер-класс орловским коллегам

12.7.2023 | 18:38 Медицина, Новости

Он провёл две операции новаторским методом.

Фото: vestiorel.ru

Они состоялись в Орловском онкодиспансере. В операционной работал заместитель директора Московского онкологического института имени Герцена Николай Воробьев.

Как сообщают «Вести-Орёл», в одном случае состоялось полное удаление почки, в другом – частичное (резекция). Операции проводились лапароскопическим методом, пока что новым для орловской медицины.

«Новинка» заключается в том, что предварительное обследование и сама операция производятся через небольшие надрезы, минимально травмирующие пациента. При этом используется специальный аппарат (лапароскоп) и особые инструменты.

Сообщается, что с начала этого года в Орловском онкодиспансере выполнено 16 операций лапароскопическим методом – для лечения опухолей абдоминальной зоны (брюшной полости).

ИА «Орелград»

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