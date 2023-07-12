В Орле задержали гражданина, объявленного в федеральный розыск

12.7.2023 | 13:34 Закон и порядок, Новости

Он находится под стражей.

Фото: Управление МВД по Орловской области (иллюстративное)

Полиция «вышла» на него в рамках расследования другого уголовного дела. В органы МВД обратился житель Заводского района Орла. Он рассказал, что неизвестные преступники проникли в принадлежащую ему хозпостройку и похитили сварочный аппарат и садовый инвентарь. Общий материальный ущерб «потянул» на 11 тысяч рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело (по статье «кража») и приступили к поискам подозреваемых. На месте происшествия криминалист изъял следы предполагаемого преступника.

В итоге уголовный розыск установил его личность и местонахождение. Оказалось, что 21-летний подозреваемый скрывается от суда и находится в федеральном розыске в связи с другим, хотя и аналогичным преступлением. Оно было совершено на территории Орловского муниципального округа.

Молодой человек дал признательные показания. Также у него изъяли кое-что из похищенного имущества. Остальное он успел распродать, сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»

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