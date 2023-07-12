Завтра врачи областной больницы проведут приём в Должанском районе

12.7.2023 | 13:42 Медицина, Новости

В глубинку приедут кардиолог и неврологи.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Это лишь одна из подобных поездок, которые проводились ранее и будут проводиться впредь. Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, состав выездной бригады областной клинической больницы меняется в зависимости от потребности района.

Однако кардиологи и неврологи входят в бригады в обязательном порядке. Иногда к ним добавляют и врачей других профилей. Местные врачи заранее отбирают для своих коллег из ООКБ пациентов, которым требуется консультация узких специалистов.

Следующая поездка запланирована на 20 июля. В Свердловской ЦРБ местных пациентов примут не только кардиологи и неврологи, но и хирурги.

ИА «Орелград»

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