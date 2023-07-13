Мэрия Орла частично подтвердила гибель деревьев в Зареченском

13.7.2023 | 18:22 Новости, Общество

Ранее на проблему обратил внимание губернатор.

Фото: vk.com/oreladm

Накануне, во время прямого эфира, Клычков напрямую обратился к мэру Орла Парахину: «Юрий Николаевич, ждём информации по засохшим деревьям на «Алросе».

Далее губернатор, снова адресуя свои слова мэру, развил тему: «Вообще, есть предложения от жителей – разбить в городе несколько садов. Пускай будет вишнёвый сад, яблоневый сад, рябиновый сад… Помните, есть молодой человек, который продал квартиру в Москве, приехал и создал здесь предприятие небольшое – можно сказать, ферму по клонированию растений. Он предложил подарить сиреневый сад городу Орлу. Давайте воспользуемся предложением и подарим жителям такой замечательный подарок».

Сегодня в официальных соцсетях администрации Орла появилась информация по данной теме. Выяснилось, что часть лип, высаженных здесь два года назад, погибли полностью. Эти деревья находятся на улице Емлютина у дома №14. Ещё часть лип находится в «пограничном» состоянии – они засохли, но могут быть «воскрешены» постоянным и усиленным поливом.

Липовая аллея на Емлютина высаживалась в 2021-м и 2022-м годах за счёт совместных усилий местных жителей, ПАО «Орёлстрой», Благотворительного фонда «Созидание» и МБУ «Зеленстрой». Как сообщили представители «Спецавтобазы», при наличии необходимых финансов этой осенью старые засохшие деревья уберут, затем вместо них посадят новые.

Фото: vk.com/oreladm

ИА «Орелград»

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