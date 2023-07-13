С мэрии Орла сняли обвинения по делу о рекламе

Однако в списке подозреваемых осталось ее структурное подразделение.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области провела очередное заседание по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства. Как уже писал «Орелград», ответчиками по нему выступают управление муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) и администрации города Орла, в качестве заинтересованного лица привлечен департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Разбирательство ведется по заявлению гражданина.

Ранее было установлено, что рекламные конструкции, расположенные в Орле на Московском и Наугорском шоссе, не соответствуют типу и виду конструкций, определенных «Схемой размещения рекламных конструкций на территории города Орла». При этом департамент выдавал предписания о демонтаже рекламных конструкций, которые были направлены и в администрацию областного центра. Последней еще в 2021 году выдавалось предупреждение о прекращении бездействия, поскольку спорные конструкции не были демонтированы.

Потом последовала череда арбитражных процессов, а в марте 2023 года было возбуждено антимонопольное дело. В ходе последнего заседания городские чиновники сообщили, что в течение года направляли обращения в энергокомпании просьбы об «отключении точки поставки электроэнергии для совершения дальнейших действий по демонтажу светодиодных экранов». Кроме того, в департамент был направлен анализ действующей схемы и предложение по проведению торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на все свободные места.

По состоянию на 3 июля 2023 года рекламная конструкция (светодиодный экран) на Московском шоссе установлена на основании договора, заключенного в апреле этого года. Рекламная конструкция на Наугорском шоссе отсутствует. Представитель департамента рассказал антимонопольщикам, что в конце декабря 2022 года был проведен аукцион по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на Московском шоссе.

Правда, победитель и участник, занявший второе место, от заключения договора отказались. Поэтому в марте был проведен повторный аукцион и заключен договор с победителем. Торги на право размещения рекламной конструкции на Наугорском шоссе будут проведены позже. Комиссия УФАС эту информацию учла. Но она также установила, что демонтаж рекламных конструкций на территории города Орла относится к полномочиям управления муниципального имущества и землепользования. В связи с этим было вынесено решение о прекращении участия администрации города Орла в этом деле.

Кроме того, комиссия пришла к выводу о наличии в действиях (бездействии) управления муниципального имущества и землепользования нарушения части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции». Иными словами, с мэрии в последний момент обвинения сняли, а вот УМИЗ, вероятно, ожидает наказание. Решение комиссия примет после того, как составит заключение об обстоятельствах дела. Заключительное заседание пройдет уже в августе.

ИА «Орелград»