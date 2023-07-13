Социальные права орловцев попали под совместную защиту

Отделение СФР и региональный омбудсмен договорились о сотрудничестве.

Обновленное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали управляющий региональным Отделением Социального фонда России Анна Елисеева и уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова. Как поясни в пресс-службе ОСФР, документ был скреплен подписями в ходе рабочей встречи. Он предусматривает проведение совместных приемов граждан и рассмотрение обращений по вопросам пенсионного и социального обеспечения.

Кроме того, соглашением предусмотрено проведение двухсторонних встреч, совещаний и консультаций по социальным вопросам. Также намечена работа по совместной подготовке предложений в компетентные государственные органы и скоординированные мероприятия по правовому просвещению жителей Орловской области. Комментируя заключение соглашения, Анна Елисеева отметила, что большой практический опыт и советы уполномоченного по правам человека имеют для ведомства особую ценность.

«Важно оказывать своевременную помощь в решении возникающих вопросов и содействовать в получении мер поддержки людям, которые остро в них нуждаются. Вместе мы будем решать эту задачу еще более эффективно», – акцентировала Анна Елисеева.

Ранее в своем отчетном доклада Наталия Балашова отметила, что в современных условиях тема государственной социальной поддержки населения весьма актуальна. Еще актуальнее она стала после того, как в 2022 году отдельные меры поддержки, которые ранее оказывали органы социальной защиты населения, были переданы в Пенсионный фонд РФ. Затем после слияния двух ведомств был создан Социальный фонд России.

Омбудсмен также отметила важность того, что указанный перевод услуг осуществлялся автоматически, а условия назначения и предоставления мер социальной поддержки остались прежними. В дальнейшем процедура получения выплат будет постепенно упрощаться: Фонд будет использовать собственные данные, а недостающую информацию запрашивать в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Это позволит назначать гражданам предусмотренные законодательством выплаты без дополнительного сбора документов.

«Переданные Социальному фонду России меры поддержки сегодня получают разные категории граждан, среди которых семьи с детьми, и те, которые готовятся к их появлению, — говорится в докладе уполномоченного. Для родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми. Большую группу выплат составляют пособия и компенсации семьям погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов, такие как, компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка. Отдельный блок мер поддержки касается социальной помощи пострадавшим от радиации в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции».

ИА «Орелград»