Сотни спортклубов созданы в Орловской области

Клубы создаются за казенный счет в сельских школах.

В Орловской области на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, организована работа 239 школьных спортивных клубов. Такие данные озвучило правительство региона, обновившее перечень мероприятий по модернизации материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом. Напомним, что в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в Орловской области с 2014 года идет создание принципиально новой базы для занятий спортом в сельской местности.

Программа предусматривает ремонт спортзалов и перепрофилирование под них школьных аудиторий, а также закупку инвентаря и оборудования. Создание спортивных клубов является отдельным направлением программы. Причем, как сказано в правительственном документе, оно является одним из основных направлений развития внеурочной деятельности обучающихся и школьного спорта, а также популяризации здорового образа жизни среди обучающихся и педагогических работников.

«Данная работа организована с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся, — следует из постановления правительства региона. — Благодаря деятельности школьных спортивных клубов на территории муниципальных образований Орловской области удалось сформировать у обучающихся общеобразовательных организаций мотивацию и устойчивый интерес к укреплению здоровья, привлечь их к занятию физической культурой и спортом».

Сообщается, что к работе школьных спортивных клубов были привлечены педагогические работники, тренеры и другие специалисты в области физической культуры и спорта. Это положительно влияет не только на формирование здорового образа жизни у жителей муниципальных образований, но и на социально-экономическое развитие села. Кроме того, это позволило хорошо подготовить школы к проведению спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий, в том числе этапов всероссийских соревнований. Например, орловские школьники активно участвуют в «Президентских состязаниях» и «Президентских спортивных играх», а также успешно сдают тесты Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

ИА «Орелград»