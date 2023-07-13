Выборы в Узбекистане прошли под наблюдением орловца

Сотрудник облизбиркома принял участие в миссии наблюдателей.

Начальник правового отдела облизбиркома Сергей Старцев принял участие в международном наблюдении в составе Миссии наблюдателей от СНГ в городе Навои. Об этом сообщает Избирательная комиссия Орловской области. Речь идет о досрочных выборах президента Республики Узбекистан, которые состоялись 9 июля. Они прошли под международным наблюдением, частью этой миссии и стал представитель Орловской области. Основанием для проведения выборов послужили итоги предшествовавшего им конституционного референдума.

«Пять партий имели право выдвинуть кандидатов на должность президента, три из них воспользовались этим правом, а две партии поддержали действующего главу государства, — сообщает Орловский облизбирком. — В списки избирателей было включено около 20 миллионов граждан. Около 11 тысяч избирательных участков на территории Узбекистана и в 39 зарубежных странах принимали избирателей в день голосования. В порядке эксперимента на 50 участках в Ташкенте использовались средства биометрической идентификации избирателей. Досрочное голосование было организовано с 28 июня до 5 июля».

В России граждане Узбекистана могли проголосовать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Владивостоке. Выборы были признаны состоявшимися, явка превысила необходимые 33 процента. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, возглавлявший миссию наблюдателей от Содружества отметил, что «выборы прошли в соответствии с конституцией и избирательным кодексом республики».

Пока в Узбекистане под наблюдением орловца выбирали президента, председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева и начальник Управления МВД России по Орловской области Юрий Савенков договорились внести в ранее заключенное межведомственное соглашение о взаимодействии изменения, связанные с приведением этого документа в соответствие с действующим законодательством. 10 июля 2023 года стороны подписали соответствующий Протокол № 5, уточнили в облизбиркоме.

ИА «Орелград»