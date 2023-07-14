На Орловщине изъяли из оборота около 2 тонн продуктов

Также до покупателей не дошли 808 пачек табачных изделий.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, отчитываясь о соответствующей работе за первую половину текущего года, речь идёт о 55 партиях пищевых продуктов общим весом 1,895 тонны. Наиболее часто изымалась плодоовощная и алкогольная продукция, а также мясо и мясопродукты.

Причинами в разных случаях являлись как фактические проблемы (например, уже истекшие сроки годности), так и отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов. Часть изъятой продукции, судя по её этикеткам, не соответствовала требованиям Таможенного союза.

Кроме того, за тот же срок «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» исследовал 3621 пробу продукции. 1,5% от их общего числа не прошли проверку по микробиологическим показателям. «Слабым звеном» оказались молоко и молокопродукты, продукция общепита и рыба.

Кроме того, сообщается, что два вида продукции не прошли проверку по физико-химическим показателям. Это мясные консервы производства АО «Орёлпродукт» и «Королевские» креветки производства ООО «Вичюнай-Русь». Также выявлено два вида молочной продукции с признаками фальсификации жирами растительного происхождения – сыр «Российский» (производства ООО «Чизагро») и сливочное масло «Бабушкино золото» (производства ООО «Курскмаслопром»).

ИА «Орелград»