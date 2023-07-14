На Орловщине создадут «Домашний микрореабилитационный центр»

Его организуют на деньги федерального фонда.

Проект реализуют силами «Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями» на средства, «выигранные» в рамках большого конкурса. Прежде всего, планируется создать ещё одну выездную бригаду для обслуживания на дому детей-инвалидов, проживающих в Орловском муниципальном округе.

Она будет помогать детям раннего возраста, а также детям с тяжёлыми или множественными нарушениями развития. Кроме того, в рамках проекта будет создан пункт проката реабилитационного и игрового оборудования для семей-участниц.

Такие же «микрореабилитационные» центры будут созданы и в некоторых других регионах. Проекты отбирались по конкурсу в масштабах всей страны. Как информирует областной Департамент социальной защиты, 123 заявки из 49 субъектов РФ. Орловский проект набрал 97 баллов и занял третье место в итоговом списке победителей, которые получат финансирование.

Конкурс организовал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учреждённый Министерством труда и соцзащиты России.

ИА «Орелград»