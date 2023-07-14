Орловский «Ломбард» заподозрили в нелегальной деятельности

14.7.2023 | 18:14 Закон и порядок, Новости

Компанию включили в официальный список.

Фото: ИА «Орелград»

Перечень организаций, в деятельности которых имеются признаки финансовых пирамид или незаконного кредитования, публикуется на сайте Банка России с 2021 года. Список из более чем 10 тысяч юридических лиц пополнила орловская фирма, обозначенная как «Ломбард скупка займ распродажа». Указано, что компания оказывает услуги в офисе, который находится в Орле в Рыночном переулке.

Банк России усмотрел в работе организации симптомы «чёрного кредитования», то есть оказания соответствующих услуг без разрешительных документов. Эта информация уже передана в уполномоченные органы.

По той же причине в этом году в перечень внесли ООО «Финтерика». Указывается, что оно предоставляет услуги по нескольким адресам – в том числе, в Орле в офисе на Комсомольской. Всего в списке четыре организации, связанных с нашей областью.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, в первом квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, в целом по стране количество выявленных «чёрных кредиторов» выросло примерно в три раза. Связываясь с такими организациями, гражданин рискует как переплатить, так и столкнуться с вымогательством.

ИА «Орелград»

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