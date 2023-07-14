Пространство у «Современника» освободят от ларьков

Администрация Орла планирует расторгнуть договоры.

Площадь у кинотеатра «Современник» ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С новыми тротуарами, велодорожками, асфальтом и иными элементами благоустройства не очень сочетается обилие пестрых торговых точек. С такой оценкой соглашаются и чиновники.

«В настоящий момент, на основании муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы», ведется работа по расторжению договоров на размещение нестационарных торговых объектов», — сообщили в администрации города.

Ответ на запрос «Орелграда» подписан начальником управления муниципального имущества и землепользования Сергеем Поляковым.

Срок действия договоров на право размещения торговых павильонов вдоль трамвайных путей (они прославились опечатками в патриотических баннерах) завершается 31 декабря 2023 года.

На месте могут остаться объекты расположенные не на муниципальной земле. Так, участок с разрешенным использованием «для эксплуатации кинотеатра» находится в зоне общественно-жилого назначения. Это предполагает широкий спектр коммерческих и обслуживающих функций, пояснил Сергей Поляков. Получается, латок с шаурмой, киоск с фруктами и кафе, выросшие у «Современника» как бородавки, останутся.

Напомним, на благоустройство участка улицы Комсомольской (от Кромского до Карачевского шоссе) и прилегающей территории направят 336 млн рублей. Подрядчик – ООО «МонолитСтрой».

ИА «Орелград»