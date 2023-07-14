В центре Орла планируют возвести «дворцовую постройку»

Накануне, 13 июля, инвестор представил проект на публичных слушаниях.

Строительство планируется между городским парком и зданием Арбитражного суда — на участке, ограниченном улицами Максима Горького, 60-летия Октября, Левый Берег реки Оки, Коммуны. На публичных слушаниях обсуждали корректировку проекта планировки и проект межевания территории. Заказчик – ООО «М.А.М.А.». Разработчик проекта – ООО «Надир +». Предполагается выделение участков и их объединение (шесть — находятся в частной собственности, два — в собственности застройщика, один – муниципальный). Также предусмотрено смещение «красных линий» по улицам Ермолова и Коммуны для размещения элементов улично-дорожной сети. На образованном участке планируется возвести жилой восьмиэтажный дом, с подземным паркингом, рестораном и смотровой площадкой на кровле.

Итоговая площадь участка – 8,97 тыс. кв. м, ориентировочная площадь застройки – 2,65 тыс. кв. м. Процент застройки – 36%. В доме запланированы всего 84 квартиры. Их общая площадь – 12,11 тыс. кв. м. Два этажа отведены под офисы – 5,34 тыс. кв. м. Подземный паркинг сможет принять 240 автомобилей. Места для машин предусмотрены и вокруг здания.

Строительство планируется в историческом центре города. Свое мнение по этому поводу высказал заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Виктор Ливцов. По словам краеведа, существующие на обсуждаемой территории постройки не имеют ценности – «потерь архитектурных не будет».

«Стоящих на охране памятников там нет. Постройки в достаточно ветхом состоянии», — сказал Виктор Ливцов.

Проект очень хорошо гармонирует с Арбитражным судом, не типовой, поддержит архитектурную среду, отметил краевед.

«Я бы сказал – дворцовая постройка, которая сама по себе будет являться памятником архитектуры через 40 лет (раньше нельзя). А через 40 лет, безусловно, будет памятником архитектуры. Это украшение города», — оценил Виктор Ливцов.

Единодушно высказались присутствующие на публичных слушаниях жильцы расселяемых домов. Хотя они и будут вынуждены покинуть «родовое гнездо», тихую печаль скрашивает переезд из ветхих домов в благоустроенное жилье. За строительство выступили и жильцы соседних домов по улицам Красноармейской и Максима Горького. Из своих окон они хотят видеть «красоту, а не забор из профлиста» и разруху.

По словам инвестора Алексея Крылова, работа над проектом идет уже около 10 лет. Будет вложено порядка 1,5 млрд рублей. К каждому собственнику находят индивидуальный подход, вплоть до учета особенностей здоровья при подборе нового жилья.

«Посмотрите, какой фантастический проект, — отметил Алексей Крылов. — Я создам объект, который станет сам по себе памятником. На крыше – смотровая площадка на весь город. На крыше – хороший итальянский ресторан. Высота потолков – 3,2 метра. Ионизированный воздух в подъездах. <…> В этих парадных я хочу показать историю нашего региона. Это место, как никакое другое, достойно быть объектом такого значения, такого уровня», — подчеркнул Алексей Крылов.

Результаты публичных слушаний по проекту корректировки проекта планировки и разработке проекта межевания территории будут направлены в областное управление архитектуры. Сроки начала строительства инвестор решил пока не озвучивать: это будет зависеть от решений собственников недвижимости.

(Примечательно, что на эту территорию ранее был разработан иной проект – два дома по 21 этаж.)

По данным kartoteka.ru, ООО «М.А.М.А» зарегистрировано в Орле в 2013 году. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Генеральный директор – Юлия Бородина. Учредитель – Лидия Крылова. Алексей Крылов на публичных слушаниях представился как «реализатор двух крупных нацпроектов в сфере АПК, генподрядчик ЗАО «АВК «Эксима».

ИА «Орелград»