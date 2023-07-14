В Орле памятник архитектуры уже четыре года спасают «документально»

«Орелград» узнал, как продвигается работа по первому договору аренды «за рубль».

В мае 2019 года между управлением муниципального имущества и землепользования администрации Орла и ООО «Эйч Энд Ви» был заключен договор аренды здания №36 по улице Карачевской. Условно оно передается за рубль на 49 лет. Арендатор обязан спасти памятник архитектуры от разрушения. Прошло уже четыре года. Невооруженным глазом изменения не заметить. Однако процесс идет, заверяют в УМИЗ.

«ООО «Эйч Энд Ви» получило положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы проектной документации. Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области согласовало проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», XIX век».

В ответе на запрос чиновники сообщают, что ООО «Эйч Энд Ви» получает техусловия для подключения инженерных коммуникаций, после этого «арендатор планирует начать строительные работы».

«Кроме того, ООО «Эйч Энд Ви» проведены работы по ограничению свободного доступа посторонних лиц в арендуемый Объект».

Как сейчас выглядит памятник, можно оценить по фото.

ИА «Орелград»