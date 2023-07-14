Выставка «Победный 43-й» заработала в Орле

Она посвящена Дню города и будет работать почти до конца августа.

В Орловском военно-историческом музее к 80-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков начала работать выставка «Победный 43-й». Как сообщили в Орловском областной краеведческом музее, выставка организована в сотрудничестве с Орловской региональной молодежной общественной организацией «Военно-исторический поисковый клуб «Дороги войны», руководит которой Евгений Родин.

«На выставке представлены предметы периода Великой Отечественной войны, найденные поисковиками во время проведения «Вахт Памяти» на территории Орловской области, а также материалы собранные членами клуба в результате научно-исследовательской работы, — сообщили в областном краеведческом музее. — Выставка будет работать до 27 августа 2023 года».

Тем временем «Поисковое движение России» позвало орловцев принять участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Нам доверена память». Прием заявок уже стартовал, он продлится до 30 сентября. В конкурсе могут принять участие члены поисковых отрядов и поисковых объединений — граждане РФ. Организаторы предусмотрели три возрастных категории: от 12 до 16 лет (включительно), от 17 до 25 лет (включительно) и 26 лет и старше. Поясним, что организатором является «Поисковое движение России» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Поисковое движение в XXI веке» (исследование, раскрывающие цели, задачи и идеологию поисковой работы, посвященное истории поискового движения в России); «Патриот — и есть ли слово лучше» (разработка проекта, посвященного патриотическому воспитанию молодежи, проектная деятельность, посвященная участию детей и молодежи в работе по увековечению памяти погибших защитников Отчества); «Чтоб не распалась связь времен…» (эссе, стихи, сочинение, раскрывающие цели и задачи, идеологию поисковой работы, работы по увековечению памяти погибших защитников Отечества); «Без срока давности» (реферат, научное исследование, посвященное трагедии мирного советского населения, пострадавшего от нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны).

ИА «Орелград»