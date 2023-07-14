Жительницу Орловщины вытащили из искорёженного автомобиля

14.7.2023 | 11:03 Новости, Происшествия

Женщину передали врачам.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

Авария произошла накануне около 18 часов во Мценском районе рядом с населённым пунктом Крыцино. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

На место выехали сотрудники 10-й пожарно-спасательной части. Оказалось, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и перевернул машину.

На пассажирском сидении находилась женщина. Пожарные извлекли её из автомобиля и передали врачам «Скорой помощи».

Всего за последние сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 17 раз, в том числе 9 раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»

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