Археологи разрешили провести канализацию к поселку под Орлом

Проект строительства инженерных сетей получил положительное заключение.

Эксперты одобрили проект строительства сетей водоснабжения и канализации для коттеджного комплекса в деревне Пашково Неполодского сельского поселения Орловского муниципального округа. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы. Авторы документа выдали положительное заключение, указав, что планируемые работы не нарушают требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

Целью экспертизы было обеспечение сохранности ранее выявленных объектов археологического наследия «Плещеево 1, поселение», «Плещеево 2, поселение», «Плещеево 4, поселение», «Касьяновка 1, поселение» и «Касьяновка 2, поселение» при проведении земляных и строительных работ. Дело в том, что в последние годы в Орловской области возобновились исследования Института археологи РАН. В 2017 году в Орловском районе был обследован земельный участок, отведенный под строительство. В результате было выявлено три памятника археологии – «Касьяновка 1, поселение», «Плещеево 1, поселение» и «Плещеево 2, поселение».

В 2018-2019 годах там были проведены масштабные археологические раскопки на площади 9244 квадратных метров. Археологи нашли остатки сооружений и кремационных захоронений III века нашей эры, относящиеся к киевской археологической культуре. Более того, в ходе раскопок были найдены следы присутствия человека и артефакты эпохи мезолита-неолита (VIII-VI тыс. до н.э.), эпохи бронзы (II тыс. до н.э.), киевской культуры (III-IV вв. н.э.), эпохи русского средневековья (XIII-XV вв.), эпохи русского позднего средневековья (XV-XVI вв.) и нового времени (XVII – начало XX вв.).

В 2021 году в рамках спасательных мероприятий также были проведены археологические раскопки, общая изученная площадь составила 7120 квадратных метров. В результате археологи обнаружили материалы колочинской культуры (V-VII вв.). А уже в 2023 году экспедицией СПОК «Елецкий стан» было проведено археологическое обследование территории, предназначенной для строительства сетей водоснабжения и канализации для коттеджного комплекса в деревне Пашково. Разведка проводилась в мае, на тот момент участок обследования был подвержен сильному антропогенному воздействию: он представлял собой целую комбинацию — распаханное поле, луг, отсыпанная щебнем дорога, жилая и нежилая застройка, коммуникации, пустырь. Археологи заложили 21 шурф, археологического материала и следов культурного слоя выявлено не было. Поэтому проект получил одобрение. Добавим, что проектируемый водопровод расположен на левом берегу Оки, в поле севернее Пашково.

ИА «Орелград»