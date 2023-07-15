Чиновники «забыли» о дюжине дорог под Орлом

Суд признал незаконным бездействие местной власти в сфере безопасности дорожного движения.

Административный иск межрайонного прокурора рассмотрел Хотынецкий районный суд Орловской области. Истец потребовал возложить на администрацию Хотынецкого района обязанность по устранению нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Подаче иска предшествовала проверка, проведенная прокурорскими работниками совместно с сотрудниками Отделения ГИБДД МО МВД России «Хотынецкое». Это была проверка содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

В результате было выявлено 12 автодорог, соединяющих местные деревни и села между собой и с федеральной трассой. В иске прокуратура утверждала, что указанные автомобильные дороги находятся в муниципальной собственности администрации Хотынецкого района. Данные сведения официально внесены в районный перечень автомобильных дорог общего пользования. Однако комплексные схемы организации дорожного движения или их проекты до сих пор не разработаны и не приняты.

Речь идет о таких дорогах, как «Назаровка – Аболмасово», «Орел – Витебск» – Горки», «Знаменское – Хотынец – Студеновка», «Хотынец – Жудре» — Скворцово», « Болхов – «Орел – Витебск» – Льгов – Жудерский – Хотынец – Озеро Центральное» и др. Представитель администрации Хотынецкого района исковые требования признал полностью. При вынесении решения также была учтена информация МО МВД «Хотынецкое».

Согласно ей, на территории обслуживания дорожно-уличной сети сотрудниками местного ГИБДД были выявлены существенные недостатки. Полиция указала, что ряд дорог, на которых были зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия, в том числе с пострадавшими, и которые потенциально являются наиболее аварийно-опасными, не имеют разработанных проектов организации дорожного движения. И хотя в адрес главы администрации межрайонным прокурором еще в марте этого года было внесено представление, нарушения не были устранены.

Впрочем, из ответа самой администрации следует, что районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения заседала в апреле 2023 года. Тогда было принято решение рекомендовать администрации района разработать комплексные схемы дорожного движения для спорных автомобильных дорог. Теперь же и суд, удовлетворив иск, обязал администрацию района обеспечить финансирование мероприятий по разработке, согласованию с уполномоченными органами и утверждению проектов организации дорожного движения для указанных дорог. Чиновников также обязали сообщить суду и Хотынецкому межрайонному прокурору об исполнении решения в течение одного месяца со дня окончания сроков, установленных судом.

ИА «Орелград»