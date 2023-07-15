Чиновники «забыли» о дюжине дорог под Орлом

15.7.2023 | 15:07 Закон и порядок, Новости

Суд признал незаконным бездействие местной власти в сфере безопасности дорожного движения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

Административный иск межрайонного прокурора рассмотрел Хотынецкий районный суд Орловской области. Истец потребовал возложить на администрацию Хотынецкого района обязанность по устранению нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Подаче иска предшествовала проверка, проведенная прокурорскими работниками совместно с сотрудниками Отделения ГИБДД МО МВД России «Хотынецкое». Это была проверка содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

В результате было выявлено 12 автодорог, соединяющих местные деревни и села между собой и с федеральной трассой. В иске прокуратура утверждала, что указанные автомобильные дороги находятся в муниципальной собственности администрации Хотынецкого района. Данные сведения официально внесены в районный перечень автомобильных дорог общего пользования. Однако комплексные схемы организации дорожного движения или их проекты до сих пор не разработаны и не приняты.

Речь идет о таких дорогах, как «Назаровка – Аболмасово», «Орел – Витебск» – Горки», «Знаменское – Хотынец – Студеновка», «Хотынец – Жудре» — Скворцово», « Болхов – «Орел – Витебск» – Льгов – Жудерский – Хотынец – Озеро Центральное» и др. Представитель администрации Хотынецкого района исковые требования признал полностью. При вынесении решения также была учтена информация МО МВД «Хотынецкое».

Согласно ей, на территории обслуживания дорожно-уличной сети сотрудниками местного ГИБДД были выявлены существенные недостатки. Полиция указала, что ряд дорог, на которых были зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия, в том числе с пострадавшими, и которые потенциально являются наиболее аварийно-опасными, не имеют разработанных проектов организации дорожного движения. И хотя в адрес главы администрации межрайонным прокурором еще в марте этого года было внесено представление, нарушения не были устранены.

Впрочем, из ответа самой администрации следует, что районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения заседала в апреле 2023 года. Тогда было принято решение рекомендовать администрации района разработать комплексные схемы дорожного движения для спорных автомобильных дорог. Теперь же и суд, удовлетворив иск, обязал администрацию района обеспечить финансирование мероприятий по разработке, согласованию с уполномоченными органами и утверждению проектов организации дорожного движения для указанных дорог. Чиновников также обязали сообщить суду и Хотынецкому межрайонному прокурору об исполнении решения в течение одного месяца со дня окончания сроков, установленных судом.

ИА «Орелград»

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