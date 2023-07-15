Экс-глава орловского МУПа избежала крупного штрафа

Суд признал ее правонарушителем, но финансово наказывать не стал.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по делу, возбужденному на основании заявления Урицкой межрайонной прокуратуры. Надзорное ведомство просило о привлечении бывшего руководителя Урицкого МУП «Жилводсервис» к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.13 КоАП РФ. Причем прокуратура просила наказать бывшего «топ-менеджера» административным штрафом в размере 40 тысяч рублей.

В обоснование заявленных требований истец сослался на то, что бывший руководитель МУП «Жилводсервис» не передала конкурсному управляющему документы, необходимые для проведения процедуры конкурсного производства. Ответчица в судебном заседании вину признала и просила смягчить ей наказание. Оценив имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд установил следующее.

Урицкой межрайонной прокуратурой на основании обращения конкурсного управляющего МУП «Жилводсервис» была проведена проверка. Она показала, что еще в ноябре 2021 года указанное предприятие было признано несостоятельным, в отношении него было открыто конкурсное производство. Суд обязал руководителя МУПа в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обеспечить передачу ему бухгалтерской и документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей.

С тех пор на предприятии сменилось уже три конкурсных управляющих. В рамках процедуры конкурсного производства управляющему не была передана информация о дебиторской задолженности физических лиц перед МУПом. Суд проследил цепочку событий и выяснил, что данная информация не передавалась и предыдущим управляющим, что является нарушением требований законодательства о банкротстве. Арбитраж решил требования прокуратуры удовлетворить частично.

Экс-главу МУПа признали виновной, но назначили ей наказание в виде предупреждения. Свое решение суд объяснил тем, что допущенное правонарушение не причинило вреда и не создало реальной угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также имущественного ущерба.

ИА «Орелград»