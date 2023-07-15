Орловца осудили после стычки с гаишником

Полицейский решил наказать гражданина за переход дороги в неположенном месте.

Довольно поучительно закончилась для жителя орловского райцентра Ливны встреча с сотрудником ГИБДД. Примечательно, что в момент инцидента житель не находился за рулем какого-либо транспортного средства. Он спокойно передвигался по улице пешим ходом, но с точки зрения закона являлся участником дорожного движения. Как следует из материалов уголовного дела, рассмотренного мировым судом, на улице Капитана Филиппова в Ливнах указанный гражданин решил перейти через дорогу.

Неподалеку располагался пешеходный переход. Однако фигурант уголовного дела им не воспользовался. Проезжую часть он перешел в неположенном месте, причем проделал это на глазах дежуривших тут же сотрудников ГИБДД. Один из них остановил пешехода и, представившись, сообщил ему, что тот совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

Затем к полицейскому присоединился его напарник. Вдвоем они по внешним признакам определили, что пешеход находится в состоянии алкогольного опьянения. Последний пояснил полицейским, что просто «промахнулся». Затем он отказал гаишникам в требовании предъявить документ, удостоверяющий его личность, хотя имя свое назвал. Один из полицейских предложил пешеходу сесть в служебный автомобиль для составления административного материала в отношении него, но тот отказался.

В этот момент из служебного автомобиля вышел еще один полицейский, объяснившись несчастному пешеходу, что за отказ от выполнения законных требований сотрудника полиции к нему может быть применена физическая сила, а также специальные средства, а именно наручники. Тут уже гражданин не выдержал и грубо обругал гаишников. Его слова они восприняли как оскорбление с причинением им морального вреда. При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. В судебном заседании он признал вину, а обвинение ему было предъявлено по статье 319 УК РФ. В результате стычка с гаишниками обернулась для пешехода судимостью и наказанием в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»