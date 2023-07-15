Орловец после ссоры расцарапал автомобиль соседа

Мужчина хотел «насолить» неприятному ему человеку.

Обвинительный приговор был вынесен мировым судом Заводского района города Орла. Местного жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб потерпевшему) Произошло все в сентябре 2022 года. Около 22 часов вечера подсудимый на почве личных неприязненных отношений, движимый чувством озлобленности, подошел к припаркованному около дома автомобилю марки «Шевроле Авео».

Иномарка принадлежала соседу, с которым у подсудимого ранее произошла серьезная ссора. Из мести подсудимый принесенным с собой металлическим гвоздем умышленно расцарапал корпус автомобиля, а также его стекла. Кроме того, он дважды ударил гвоздем в лобовое стекло и нанес несколько ударов по зеркалам заднего вида. Причиненный действиями вандала материальный ущерб составил почти 65 тысяч рублей, он был признан значительным для автовладельца.

В судебном заседании подсудимый свою виновность в совершении преступления признал в полном объеме. Он рассказал суду, что в тот день конфликт с потерпевшим вышел у него «по неизвестной ему причине». Он решил поговорить с ним и около 22 часов вечера подошел к его дому. Ни на звонки, ни на смс, со слов подсудимого, потерпевший не отвечал. «Испытывая эмоциональный всплеск из-за несправедливости», он увидел припаркованную машину, сходил в свой гараж за гвоздем, после его «неумышленно» повредил чужую иномарку.

Он также уверял, что на следующий день сам пришел к соседу и во всем сознался, предложил отремонтировать машину за свой счет, но автовладелец якобы отказался и написал заявление в полицию. Выслушав показания подсудимого, потерпевшего и свидетелей, исследовав письменные доказательства по делу, суд счел вандала виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Также осужденного обязали возместить потерпевшему материальный ущерб, при этом в иске потерпевшего о компенсации морального вреда было отказано.

ИА «Орелград»