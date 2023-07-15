Под Орлом бесследно пропал казенный экскаватор

15.7.2023 | 16:07 Закон и порядок, Новости

Спор о пропаже муниципального имущества дошел до суда.

ИА «Орелград»

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению администрации Залегощенского района к администрации Золотаревского сельского поселения этого же района о взыскании убытков в виде стоимости транспортного средства. Ответчик исковые требования признал в полном объеме. Интересны обстоятельства спора. Было установлено, что в сентябре 2015 года на основании заявления главы Золотаревского сельского поселения администрацией Залегощенского района было принято постановление о предоставлении этому поселению в безвозмездное пользование муниципального движимого имущества.

Речь идет о колесном экскаваторе 1991 года изготовления, который был включен в состав казны Залегощенского района. Стороны заключили договор безвозмездного пользования, выступив в нем как ссудодатель и ссудополучатель. В договоре были указаны данные самоходной машины: марка, паспорт, год изготовления, номера двигателя и рамы, цвет кузова – красно-желтый. Актом приема-передачи было зафиксировано, что транспортное средство было передано ссудополучателю в удовлетворительном состоянии, претензий к его качеству у получателя не возникло. Срок действия договора составлял пять лет, он истек в сентябре 2020 года. Однако только в октябре 2022 года было принято решение о расторжении договора безвозмездного пользования муниципального имущества.

Сельское поселение было обязано вернуть экскаватор в казну района, но… свои обязательства ссудополучатель не исполнил и транспортное средство в согласованный срок не возвратил по причине его утраты. Направленная в феврале 2023 года в адрес ответчика претензия была оставлена им без удовлетворения – экскаватор не нашли и к тому времени. Однако проблему надо было как-то решать, ведь бесследно пропало муниципальное имущество. Стороны нашли способ сделать это при помощи арбитража. В суде было озвучено, что рыночная стоимость утраченного экскаватора с учетом его амортизации на момент исчезновения составляла 230 тысяч рублей. Эту сумму арбитраж постановил взыскать с администрации Золотаревского сельского поселения в качестве убытков, понесенных администрацией района. Но так и осталось тайной: куда делся казенный экскаватор?

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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