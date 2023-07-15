В Ливнах решили не менять источники тепла

Власти Ливен оценили местный рынок энергетики до 2030 года.

Администрация Ливен утвердила топливно-энергетический баланс города за 2022 год и на перспективный период до 2030 года. Подобные документы в соответствии с требованиями федерального законодательства принимает каждый муниципалитет. Документ одержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и их потребления на территории города Ливны, устанавливает их распределение между системами снабжения и потребителями, а также определяет эффективность их использования.

Топливно-энергетический баланс был составлен на основании данных местных поставщиков тепла, электроэнергии и газа. Из соображений конфиденциальности часть данных скрыта от широкой общественности. Из общедоступной части документа следует, что население Ливен составляет 42 928 человек. В городе имеются промышленные и перерабатывающие предприятия, организации сферы услуг. Поставка топливно-энергетических ресурсов населению и юридическим лицам города осуществляется пятью крупными компаниями.

Дома малоэтажной застройки отапливаются от индивидуальных источников тепловой энергии, работающих в основном на газовом топливе. Многоквартирные жилые дома, за отдельными исключениями, отапливаются централизованно от квартальных котельных. Первичное потребление ТЭР в 2022 году составило 125037 т.у.т, что, в целом, сопоставимо со значениями 2021 года. При этом значительную долю потребления ТЭР по прежнему составляет газопотребление — 72,9 процента. Основной объем потребления ТЭР приходится на предприятия, в том числе осуществляющие выработку тепловой энергии для различных групп потребителей (порядка 60 процентов). Потребление ТЭР населением города составляет порядка 40 цента от общего объема потребленных в городе топливно-энергетических ресурсов.

«Учитывая то, что предусмотренные ранее мероприятия по обеспечению необходимой инженерной инфраструктурой газо- и электроснабжения перспективных участков жилой застройки на территории города планомерно реализуются, прогнозные значения настоящего топливно-энергетического баланса на перспективный период до 2030 года в сравнении с топливно-энергетическим балансом 2021 года оставлены без изменения, — говорится в документе. — Перевод существующих источников тепловой энергии с одного вида топлива на другой не планируется».

ИА «Орелград»