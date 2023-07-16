Непорожный проверил законность в колонии под Орлом

16.7.2023 | 10:08 Новости, Общество

Колонию-поселение №7 посетил заместитель прокурора Орловской области. 

Фото: УФСИН России по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, заместитель прокурора региона Борис Непорожный проверил соблюдение действующего законодательства в колонии-поселении №7.  Она расположена недалеко от Орла, в райцентре Мценск. Зам. прокурора совершил обход территории исправительного учреждения в сопровождении заместителя начальника регионального УФСИН Евгения Оленича и руководства колонии.

«Особое внимание было уделено содержанию осужденных с ограниченными возможностями (имеющих группу инвалидности по различным заболеваниям), — сообщили в пресс-службе УФСИН. —  Также в ходе выезда заместителем прокурора области проведен личный прием осужденных. На поступившие вопросы даны разъяснения положений действующего законодательства».

Также Борис Непорожный проверил УФИЦ – участок, функционирующий как исправительный центр. Напомним, что в  Орловской области наказание в виде принудительных работ исполняется с 2019 года. Для этого в  регионе было создано два УФИЦ. Они были открыты при колонии-поселении №3 в поселке Шахово и при КП-7 в Мценске. Всего за   2022 год по учетам этих УФИЦ прошел 195 осужденных. 

По данным УФСИН, непосредственно в Мценске открытие УФИЦ состоялось 15 января 2021 года. Его наполняемость составляет 55 осужденных к принудительным работам, он предназначен исключительно для мужчин. Штатная численность сотрудников данного УФИЦ составляет восемь человек. Добавим, что на базе КП-7 также создано и работает   профессиональное училище. Осужденные в нем обучаются профессиям, востребованным на предприятии учреждения и рынке труда: каменщик, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, оператор швейного оборудования и электросварщик ручной сварки.

ИА «Орелград»

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