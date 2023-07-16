Орловцев предостерегли от самовольного подключения к сетям

16.7.2023 | 14:08 Закон и порядок, Новости

За несанкционированное подключение электричества гражданам грозит штраф. 

ИА «Орелград»

Компания «Орловский энергосбыт» предостерегла жителей Орловской области от самовольного подключения к электросетям. Энергетики пояснили, что подобные действия могут обойтись дороже, чем своевременная оплата электроэнергии. Ведь в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за такие деяния. Дела рассматривают суды, которые назначают нарушителям штрафы в размере от 5 до 10 тысяч рублей. 

Причем в случае повторного самовольного подключения электроэнергии нарушитель вновь штрафуется, а сумма штрафа для него значительно возрастает. Кроме того, такого гражданина обяжут оплатить услуги по отключению и подключению электроснабжения, а это еще  от 1000 до 3000 рублей. Кстати, в первой половине 2023 года попавшиеся на подобных нарушениях орловцы уже выплатили «Орловскому энергосбыту» 176 тысяч рублей. Все они — физические лица, привлеченные к административной ответственности за неоплаченное энергопотребление. 

«Но не только материальная ответственность может стать последствием такого недобросовестного поведения, — говорят в компании. — Итогом может стать пожар. Самовольные подключения увеличивают нагрузку на электрическую сеть. Вследствие этого снижается качество электроэнергии не только у самого должника, но и у его соседей. Это в свою очередь может стать причиной выхода бытовой техники из строя. В летнее время, когда нагрузка на сеть и без того высока, увеличивается опасность возгорания».

То есть при неблагоприятном сценарии развития событий должнику придется оплатить не только электроэнергию, но и материальный ущерб соседям, а также восстанавливать собственное жилье, предупреждают энергетики. Кстати, они также призвали жителей региона проявлять бдительность и сообщать в компанию о фактах самовольного подключения электроэнергии.

ИА «Орелград»

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