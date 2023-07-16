Под Орлом кредитор попытался достать должника после смерти

Очередной иск, связанный с долгами умершего человека, рассмотрели в Орловской области.

Малоархангельский районный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь», поданное к так называемому кругу наследников местного жителя. Подробности процесса поведала пресс-служба суда. Сообщается, что основанием для возбуждения гражданского дела послужило исковое требование о взыскании задолженности.

Она возникла у гражданина по кредитному договору, который он оформил с вышеуказанным кооперативом. Однако погасить свои финансовые обязательства заемщик при жизни то ли не смог, то ли просто не успел. Но и после его смерти кредитор не оставил попыток взыскать долги. Через суд он пытался возложить обязанность по погашению задолженности на наследников своего клиента. Закон подобное допускает, но только в том случае если кто-то официально вступил в права наследства.

Как пояснили в пресс-службе Малоархангельского районного суда, в данном случае исковое заявление было принято к производству. Но в ходе рассмотрения дела суд не установил наличия какого-либо наследства после смерти должника. Кроме того, у умершего не оказалось и какого-либо имущества, которое потенциально могло бы быть кем-то унаследовано. В связи с этим в удовлетворении иска было отказано, но решение суда еще не вступило в законную силу.

Это не первый подобный случай в Орловской области. Кроме того, суды региона начали рассматривать и дела о банкротстве умерших граждан. Напомним, на днях арбитражный суд Орловской области принял к производству иск одного из российских банков, который просит признать банкротом умершего в 2021 году орловца. Последний проживал на территории Новодеревеньковского района, при жизни он задолжал банку примерно полтора миллиона рублей. Если суд признает умершего банкротом, то отвечать по его долгам будут наследники.

ИА «Орелград»