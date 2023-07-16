Под Орлом женщина нашла ружье в очень старой машине

16.7.2023 | 15:07 Закон и порядок, Новости

Ошибкой орловчанки стало то, что сообщать о своей находке силовикам она не стала. 

Фото Управления Росгвардии по Орловской области

Примечательный случай произошел в Болховском районе Орловской области. На местную жительницу завели уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. Она обвинялась в том, что она в нарушение Федерального закона «Об оружии» хранила дома винтовку «ТОЗ-8М». В январе 2023 года в ходе проведения обыска сотрудниками УФСБ России по Орловской области «были пресечены действия по незаконному хранению огнестрельного оружия в связи с изъятием его из незаконного оборота».

В ходе следствия выяснилось, что оружие женщина нашла случайно, произошло это в сентябре 2022 года. Орловчанка решила провести генеральную уборку своего домовладения. Впервые за много лет она притронулась и к автомобилю, стоявшему во дворе. Женщина рассказала, что этот автомобиль стоит там с 2005 года. В салоне она и нашла оружие. Ее ошибкой стало то, что она не заявила об этом в правоохранительные органы, хотя могла на этом даже заработать. Напомним, что в Орловской области действует  механизм добровольной сдачи оружия за денежное вознаграждение. 

Уголовное дело дошло до суда. Уже в судебном заседании адвокат заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием его подзащитной. Он мотивировал свою просьбу тем, что преступление относится к категории средней тяжести. Женщина совершила его впервые, глубоко раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и в ходе расследования изначально давала правдивые последовательные показания, Опасности для общества не представляет. Суд с этим согласился и постановил уголовное дело прекратить, освободив орловчанку от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Впрочем, в настоящий момент дело находится в апелляции.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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