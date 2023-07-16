Под Орлом женщина прямо на улице тайно продала чужую машину

Владелец автомобиля понес значительный материальный ущерб.

Кромской районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, которое было возбуждено в отношении местной жительницы по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Подробности сообщила пресс-служба суда. Органы предварительного расследования обвинили женщину в том, что она совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину. Преступление было совершено в период времени с 17 по 20 июня 2021 года в дневное время суток.

Из материалов дела следует, что орловчанка решила поправить свое материальное положение. Для этого она разработала довольно авантюрный криминальный план. Ей удалось продать чужой автомобиль. Произошло это серди белого дня, владелец автомобиля о сделке не знал, а покупатель не догадался, что приобретает машину, по сути, у аферистки. В суде действия женщины описали так: она подошла к автомобилю потерпевшего, где введя в заблуждение о принадлежности ей указанного автомобиля некого гражданина С. неосведомленного о ее преступных намерениях, продала последнему указанный автомобиль.

Тем самым дама по имени Татьяна тайно похитила принадлежавший потерпевшему автомобиль, чем и причинила ему значительный материальный ущерб. Районный суд признал ее виновной в совершении инкриминируемого преступления, посчитав, что действовала она умышленно, из корыстных побуждений. Правда, за решетку Татьяна не отправится. Ей назначено наказание в виде уголовного штрафа в сумме 150 тысяч рублей, которые будут перечислены в доход государства. Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами, в том числе и самой осужденной.

ИА «Орелград»