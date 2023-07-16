Президентские гранты получат четыре орловских проекта

Орловцы вошли в число победителей конкурса культурных инициатив.

Сразу четыре проекта от Орловской области вошли в число победителей конкурса на соискание грантов Президентского фонда культурных инициатив. Это уже второй основной конкурс 2023 года, на который была подана 10 291 заявка. В нем приняли участие заявки от творческих команд новых регионов России. Прошли экспертизу и получили итоговые баллы 9899 проектов. Сумма запрошенных грантов составила 38,7 миллиарда рублей.

В целом по стране грантовую поддержку получит 1071 проект в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Как сообщили в Орловском областном центре народного творчества, от Орловской области в конкурсе участвовало 35 проектов, и четыре из них сумели добиться победы. Сообщается, что они получат президентские гранты на общую сумму 11,9 миллиона рублей. Правда, и сумма софинансирования внушительная, она составляет 12,8 миллиона рублей. Что касается победителей, то в их число вошел проект «Литературно-художественный конкурс «Перо и Кисть» (автор – Автономная некоммерческая организация поддержки социального предпринимательства «Лаборатория социального развития).

Также в число победителей вошли: проект «Школа краеведения и фотографии «Кадры истории Орловского края» (Региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский комитет защиты мира» — Орловский совет мира и согласия), проект «Пароход времени «Валаамский Монастырь» – историческое прошлое современными глазами посредством документального 3D кино» (Орловский клуб подводного плавания «Диво») и проект «Литературная волна. Театральный радио-проект» (Орловская областная общественная историко-культурная организация «Русская провинция»).

«В топ-3 по типам поддержанных творческих инициатив: образовательные и наставнические проекты, проекты креативных индустрий и проведение фестивалей, премий и форумов, — уточнили в Орловском областном центре народного творчества. — Лидеры среди тематических направлений конкурса: «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей», «Место силы. Малая родина. Региональная история. Локальная идентичность», «Молодые лидеры. Выявление и поддержка молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий».

Комментируя итоги конкурса, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отмети, что проекты-победители представляют 86 регионов страны, в том числе новые субъекты РФ. Общая сумма поддержки составит 4,3 миллиарда рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 4,04 миллиарда рублей, средний уровень софинансирования проектов в этом конкурсе – 93 процента.

ИА «Орелград»