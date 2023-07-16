Сибиреязвенный скотомогильник под Орлом обнесут защитной зоной

Денежные средства на проведение работ будут выделены из областного бюджета.

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области выступил организатором торгов. Их победитель получит право на выполнение работ по разработке и согласованию проекта санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного на земельном участке площадью 1100 квадратных метров. Объект находится в Болховском районе, на территории Бориловского сельского поселения. В роли заказчика выступит Болховская районная станция по борьбе с болезнями животных. На оплату контракта власти готовы выделить до 2,976 миллиона рублей из областного бюджета.

Подрядчик обязан выполнить комплекс работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника с обязательной разработкой раздела «Оценка риска для здоровья населения» и проведением метеорологических изысканий. На территории скотомогильника для лабораторного исследования должны быть отобраны пробы почвы и воды. Их изучат на наличие возбудителя сибирской язвы. Также предстоит провести выборочное исследование проб почвы на физико-химические, санитарно-бактериологические и паразитологические показатели.

Напомним, что вспышка заболевания сибирской язвой была зафиксирована в Туве. В июне такой диагноз был выявлен у нескольких местных жителей. В связи с этим Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проинформировало организации и население о перечне мероприятий, направленных на профилактику сибирской язвы. Специалисты отмечают, что это особо опасная зоонозная инфекционная болезнь млекопитающих животных, протекающая в молниеносной, острой, подострой и хронической формах. Летальный исход при остром течении болезни наступает на 2-3 сутки.

«Возбудителем сибирской язвы является бактерия Bacillus anthracis, источником возбудителя являются больные восприимчивые животные, — следует из сообщения Орловского Россельхознадзора. — Передача возбудителя осуществляется алиментарным, аспирационным и трансмиссивным путями. Факторами передачи возбудителя являются секреты и экскреты больных восприимчивых животных, трупы восприимчивых животных, продукты животного происхождения и продукты их переработки, а также другие объекты окружающей среды, контаминированные возбудителем, включая почву, являющуюся резервуаром возбудителя сибирской язвы».

Для предотвращения возникновения и распространения заболевания владельцы обязаны предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы восприимчивых животных для осмотра и извещать в течение 24 часов обо всех случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание. Они также должны принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, обеспечить изоляцию трупов восприимчивых животных в том же помещении, в котором они находились. Кроме того, владельцы животных обязаны выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в хозяйстве противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных правилами, соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона.

ИА «Орелград»