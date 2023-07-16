Спецкомиссия обсудила состояние свиней-индикаторов

В администрации региона поговорили об африканской чуме свиней.

Как сообщает управление ветеринарии Орловской области, в Орле под председательством главы этого ведомства Алексея Максимовского прошло заседание специальной комиссии по недопущению завоза, распространения и борьбе с африканской чумой свиней. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Напомним, в конце прошлого года губернатором несколько раз устанавливался карантин по АЧС на отдельных территориях региона, в том числе на крупных животноводческих комплексах. Эта тема и была затронута членами спецкомиссии.

«На совещании рассматривался вопрос о разрешении комплектования поголовьем свиней не ранее чем через 8 месяцев после отмены карантина по АЧС по результатам содержания свиней-индикаторов на объекте ООО «Мираторг-Курск», — сообщает управление ветеринарии. — 1 сентября 2022 года был принят указ губернатора № 455 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской области» в связи со вспышкой АЧС на одном из комплексов ООО «Мираторг-Курск». После проведения необходимых мероприятий был принят указ губернатора об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на объекте».

В ведомстве объяснили, с чем было связано последнее решение. Дело в том, что в период с 13 по 19 февраля 2023 года на площадки свинокомплекса завезли так называемых свиней-индикаторов. Происходило это под контролем специалистов госветслужбы. Ветеринары провели клинический осмотр и маркировку каждого животного. Спустя 60 дней этих животных снова обследовали. Были отобраны пробы для исследования на присутствие или отсутствие вируса африканской чумы свиней. Лабораторные исследования дали отрицательные результаты, иными словами свиньи-индикаторы оказались здоровы. Это означает, что вируса на площадках свинокомплекса нет. Поэтому члены комиссии разрешили ввоз животных на территорию животноводческого объекта.

Напомним, что в Орловской области работают телефоны «горячей линии» по вопросам африканской чумы свиней. Сообщать об АЧС можно ежедневно по следующим номерам: (4862) 59-41-97, 59-41-99, 59-86-99. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), по субботам — с 9.00 до 14.00 часов. Круглосуточно об АЧС можно сообщать руководящему составу управления ветеринарии.

ИА «Орелград»