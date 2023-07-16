Стали известны подробности насилия в колонии под Орлом

Заключенный отправился в санчасть за лекарством и получил еще два года лишения свободы.

В Орловской области вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный Ливенским районным судом. Перед ним предстал заключенный, отбывающий наказание в местной исправительной колонии строгого режима. Он был осужден еще в 2013 году Болховским районным судом за серию преступлений разной степени тяжести, получив 17 лет лишения свободы. На этот раз его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Из приговора стали известны подробности инцидента. Произошел он в октябре 2022 года. Около 10 часов утра заключенный с территории изолированного участка перелез через забор на территорию жилой зоны, где располагается медицинская часть исправительного учреждения. Тем самым он нарушил правил внутреннего распорядка. В судебном заседании мужчина пояснил, что в то утро у него заболел желудок, и он решил самостоятельно сходить в санчасть. С этой целью он перелез через забор.

Попав на территорию другого локального участка, он подошел к санчасти, однако двери были закрыты. Тогда он пошел к психологу, чтобы попросить лекарство у него, но его дверь также была закрыта. В это время к нему подошел сотрудник колонии, который потребовал вернуться на территорию своего локального участка. Он ответил «в нецензурной форме, так как у него болел желудок». Сотрудник взял его за рукав, на что заключенный ответил ударом по лицу.

Суд признал подсудимого виновным и непосредственно за насилие назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Оно было присоединено к не отбытому сроку по предыдущему приговору. Таким образом, окончательно подсудимый получил 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»