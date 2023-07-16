Суд узаконил братские могилы под Орлом

Захоронения советских воинов до сих пор считались бесхозяйными объектами.

Болховский районный суд Орловской области рассмотрел целую серию однотипных исков, касающихся судьбы братских могил. Подробности сообщила пресс-служба суда. В частности, было признано право собственности на Братскую могилу советских воинов, расположенную в поселке Кривчее Болховского района. Раньше она официально не имела собственника, следовательно, официально никто не был обязан за ней присматривать, проводить ремонт и тратить деньги на текущее содержание.

Аналогичные решения были приняты Болховским районным судом и по другим оказавшимся бесхозяйными мемориальным объектам. Речь идет о братских могилах советских воинов «Борилово-северное» и «Борилово-южное», расположенных в селе Борилово, а также о братских могилах советских воинов, находящихся в селе Злынь и деревне Кутьма. По решениям суда перечисленные объекты переходят в муниципальную собственность, то есть местные власти будут теперь официально отвечать за их содержание.

К слову, по данным департамента культуры Орловской области, в регионе уже не первый год реализуется программа сохранения объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов. В 2022 году, например, в ее рамках были проведены ремонт и благоустройство 15 воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории Орловской области. Были нанесены 2350 имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений на территории города Ливны, Должанского, Знаменского, Колпнянского, Малоархангельского и Свердловского районов.

Также были проведены восстановительные работы на 20 воинских захоронениях в Орле, Верховском, Глазуновском, Должанском, Залегощенском, Знаменском, Колпнянском, Краснозоренском, Малоархангельском, Свердловском, Шаблыкинском и Хотынецком районах, Орловском муниципальном округе. Кроме того, были установлены 19 мемориальных знаков на воинских захоронениях в Орле, Орловском муниципальном округе, Верховском, Глазуновском, Должанском, Залегощенском и других районах региона.

ИА «Орелград»