Суд узаконил братские могилы под Орлом

16.7.2023 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Захоронения советских воинов до сих пор считались бесхозяйными объектами.

Болховский районный суд Орловской области рассмотрел целую серию однотипных исков, касающихся судьбы братских могил. Подробности сообщила пресс-служба суда. В частности, было признано право собственности на  Братскую могилу советских воинов, расположенную в поселке Кривчее Болховского района. Раньше она официально не имела собственника, следовательно, официально никто не был обязан за ней присматривать, проводить ремонт и тратить деньги на текущее содержание. 

 Аналогичные решения были приняты Болховским районным судом и по другим оказавшимся бесхозяйными мемориальным объектам. Речь идет о братских могилах советских воинов «Борилово-северное» и «Борилово-южное», расположенных в селе Борилово, а также о братских могилах советских воинов, находящихся в селе Злынь и деревне Кутьма. По решениям суда перечисленные объекты переходят в муниципальную собственность, то есть местные власти будут теперь официально отвечать за их содержание. 

К слову, по данным департамента культуры Орловской области, в регионе уже не первый год реализуется программа сохранения объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов. В 2022 году, например, в ее рамках были проведены ремонт и благоустройство 15 воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории Орловской области. Были нанесены 2350 имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений на территории города Ливны, Должанского, Знаменского, Колпнянского, Малоархангельского и Свердловского районов.

Также были проведены восстановительные работы на 20 воинских захоронениях в Орле, Верховском, Глазуновском, Должанском, Залегощенском, Знаменском, Колпнянском, Краснозоренском,  Малоархангельском, Свердловском, Шаблыкинском и  Хотынецком районах, Орловском муниципальном округе. Кроме того, были установлены 19 мемориальных знаков на воинских захоронениях в Орле, Орловском муниципальном округе, Верховском, Глазуновском, Должанском, Залегощенском и других районах региона.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования