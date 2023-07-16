В Орле разрешили работать медикам и фармацевтам

Новые организации получили положительные заключения от компетентного органа.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, во втором квартале 2023 года этим ведомством было выдано 372 санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии государственным правилам и нормативам. Речь идет о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для ведения различных видов деятельности.

Учитывая сезонный фактор, на первом месте с огромным отрывом оказались детские лагеря, как загородные, так и пришкольные. Напомним, что сотрудники Роспотребнадзора обследовали их до начала летних каникул. В результате учреждениям, ведущим деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, было выдано 270 санитарно-эпидемиологических заключений. На втором месте по количеству заключений оказались образовательные организации — 19.

Далее следуют такие виды деятельности: медицинская деятельность – 17, использование водного объекта в целях купания, занятия спортом и отдыха – 17, фармацевтическая деятельность — 12, использование водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – 6, условия работы при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения — 5, условия работы при осуществлении деятельности в области использования микроорганизмов 3-4 групп патогенности – 1.

Кроме того, за отчетный период времени Роспотребнадзором было выдано 188 санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию, в том числе: по размещению и модернизации радиотехнических объектов — 129, проекты нормативов допустимых выбросов в атмосферу — 23, проекты санитарно-защитных зон – 21, проекты зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения — 15. В ведомстве добавили, что 107 заявлений о выдаче санитарно-эпидемиологических заключений поступили в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

ИА «Орелград»