Врио губернатора велел проверить алкоголиков и наркоманов

Рекомендации даны полиции в связи с установлением противопожарного режима.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов рекомендовал Управлению Министерства внутренних дел России по Орловской области организовать проведение превентивных мероприятий с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни. В их число включены орловцы, злоупотребляющие алкогольными напитками и наркотическими средствами, а также граждане без определенного места жительства. Целью таких мероприятий является предотвращение совершения асоциальными типами действий или бездействия, способствующих возникновению пожаров.

Как уже рассказывал «Орелград», в связи с повышением пожарной опасности и ростом числа пожаров уже во второй раз в этом году в Орловской области введен особый противопожарный режим. Поэтому и даны соответствующие рекомендации. Врио губернатора также посоветовал Управлению МВД активизировать разъяснительную работу с несовершеннолетними, осужденными и гражданами, состоящими на учете в органах внутренних дел. Это должны быть беседы о недопущении совершения указанными гражданами административных правонарушений и преступлений, связанных с нарушением действующего законодательства в области пожарной безопасности.

Главам городов, муниципальных округов, районов и сельских поселений врио губернатора поручил принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности. В частности, власти на местах должны создать оперативные группы по организации и осуществлению мероприятий на период действия особого противопожарного режима, сбору, анализу и обмену информацией о проведенной работе за каждые прошедшие сутки. Также они должны провести внеплановые противопожарные инструктажи с населением, в первую очередь с гражданами без определенного места жительства и занятий, престарелыми, инвалидами, безработными и многодетными семьями.

Для исключения возможности перехода огня на здания и сооружения необходимо произвести опашку населенных пунктов. Кроме того, врио губернатора велел провести дополнительную работу по выявлению мест проживания граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками, ведущих антиобщественный образ жизни, и организовать проведение с ними профилактической работы. Будет усилен контроль за содержанием и исправностью источников наружного противопожарного водоснабжения, созданы резервы техники на случай необходимости подвоза воды к месту пожара.

ИА «Орелград»