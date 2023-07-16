Заболеваемость COVID-19 снизилась в 8,6 раза 

Обнародован отчет о заболеваемости по итогам января-апреля 2023 года.

Орелстат со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по Орловской области сообщил о ситуации с заболеваемостью жителей региона различными болезнями. Прежде всего, сообщается, что в январе-апреле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась заболеваемость COVID-19 – в 8,6 раза. Что касается более свежих данных, то по информации Управления Роспотребнадзора по состоянию на 12 июля 2023 года на территории Орловской области было зарегистрировано 140 708 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 138 584 человека выздоровели, а 1986 человек, к сожалению, умерли с посмертным диагнозом COVID-19.

В Главном управлении МЧС по Орловской области отметили, что в целом санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе находится в норме. В целях профилактики распространения респираторных инфекций в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора применяется мера разобщения детей в организованных коллективах. Напомним, что региональным оперативным штабом по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции было принято решение о введении ограничительных мер на территории региона с 28 марта 2020 года по настоящее время. С тех пор ограничения то ужесточались, то снимались.

Что касается других заболеваний, то Орелстат отмечает: по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в Орловской области заболеваемость педикулезом снизилась в 1,5 раза, туберкулезом – на 27,9 процента, сифилисом – на 20 процентов, острыми кишечными инфекциями – на 10,5 процента, острыми инфекциями верхних дыхательных путей – на 7,4 процента. Вместе с тем, число заболевших гриппом превысило уровень прошлого года в 76,2 раза, сальмонеллезными инфекциями – в 3 раза. Также в отчетном периоде времени было зарегистрировано 65 человек с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и пять случаев заболевания клещевым боррелиозом.

ИА «Орелград»