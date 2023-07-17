Автоколонна «Вагнера» проехала через центр Орла

17.7.2023 | 17:09 Новости, Общество, СВО

Соответствующие фотографии появились в соцсетях.

Фото: vk.com/vk_orel

На них видно, что в колонне не было военной техники – только автомобили. Маршрут «вагнеров» прошёл через район орловского автовокзала и Карачевское шоссе. Предположительным дальнейшим направлением движения является Брянск.

За проездом техники, украшенной флагами ЧВК, наблюдали десятки орловцев, а также сотрудники Управления ГИБДД. Проезжая мимо горожан, водители нажимали на сигналы оповещения.

Ранее автотехнику ЧВК «Вагнер» заметили под Ливнами (по пути в направлении Орла). Сообщалось, что колонна состоит из примерно 60 единиц автотехники (легковых и грузовых автомобилей, УАЗиков, автобусов). На многих транспортных средствах были номера ДНР и ЛНР, при этом их сопровождала полиция на машинах с номерами Ростовской области.

ИА «Орелград»

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