Десятки пешеходов пострадали на орловских дорогах

Тревожная статистика стала поводом для проведения дополнительной профилактики.

Как сообщает пресс-служба Управление МВД России по Орловской области, в этом году, в период с 1 января по 12 июля, с участием пешеходов на территории региона было зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. В результате указанных инцидентов 69 человек получили ранения различной степени тяжести, а восемь человек, к сожалению, погибли. В связи с этим в регионе будут проводиться дополнительные профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений Правил дорожного движения. Завершение акции намечено на 23 июля.

«Наезды на пешеходов происходят не только по вине водителей, — подчеркивает пресс-служба УМВД. — Зачастую нарушителями становятся сами пешеходы. Полицейские напоминают, что водителям следует быть внимательными при переезде пешеходных переходов, особенно в темное время суток, а пешеходам иметь на одежде световозвращающие элементы. Пешеходам также следует помнить правила обхода общественного транспорта».

Отметим, что в плановом режиме подобные профилактические мероприятия проводятся по всей области. Например, на днях сотрудники Госавтоинспекции в Ливнах и Ливенском районе вручали пешеходам листовки-памятки и световозвращающие элементы, а также напоминали о соблюдении ПДД. Как пояснили в областном Управлении ГИБДД, мероприятие было направлено, в том числе, на формирование у водителей и пешеходов устойчивых стереотипов законопослушного поведения.

«Задача мероприятия — напомнить пешеходам, что безопасность на дороге зависит не только от водителя, но и от каждого участника дорожного движения, основные ПДД», — пояснили в ведомстве.

Подобную акцию провели и сотрудники ОГИБДД по Должанскому району, которые дежурили вблизи пешеходных переходов. Главная цель этой акции — убедить пешеходов в важности перехода проезжей части только в разрешенных местах и по пешеходному переходу, напомнить, что игнорирование ПДД может повлечь тяжкие последствия.

Кроме того, напомним, в начале июля дополнительное профилактическое мероприятие было проведено на федеральных автодорогах Орловского муниципального округа в связи с участившимися случаями наездов на пешеходов. Прохожим инспекторы вручали памятки, а четырем выявленным нарушителям были выписаны штрафы.

ИА «Орелград»