Из-за взрыва на Крымском мосту задерживаются 12 поездов

17.7.2023 | 16:13 Новости, Общество, Происшествия

Они следуют в обоих направлениях.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Как сообщается в соцсетях компании-перевозчика («Гранд Сервис Экспресс»), поезда постепенно сокращают отставание от расписания. К моменту прибытия на конечную станцию указанное время может значительно сократиться.

По направлению в Крым отстают от графика следующие поезда:

  • №396 «Волгоград – Симферополь» (отставание составляет менее пяти часов),
  • №174 «Москва – Евпатория» (менее 4,5 часа),
  • №99 «Ростов — Симферополь» (4 часа),
  • №177 «Москва — Симферополь» (3,5 часа),
  • №028 «Москва – Симферополь» (3,5 часа),
  • №179 «Санкт-Петербург — Евпатория» (4,5 часа),
  • №184 «Мурманск — Севастополь» с прицепной группой «Архангельск/Обозерская – Севастополь» (2 часа),
  • №175 «Москва — Симферополь» (более одного часа).

По направлению из Крыма проблемы наблюдаются у поездов:

  • №178 «Симферополь — Москва» (3,5 часов),
  • №092 «Севастополь — Москва» (около пяти часов),
  • №176 «Симферополь — Москва» (более трёх часов),
  • №183 «Севастополь-Мурманск» с прицепной группой «Севастополь-Архангельск/Обозерская» (около трёх часов).

ИА «Орелград»

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