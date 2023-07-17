Из-за взрыва на Крымском мосту задерживаются 12 поездов

Они следуют в обоих направлениях.
Как сообщается в соцсетях компании-перевозчика («Гранд Сервис Экспресс»), поезда постепенно сокращают отставание от расписания. К моменту прибытия на конечную станцию указанное время может значительно сократиться.
По направлению в Крым отстают от графика следующие поезда:
- №396 «Волгоград – Симферополь» (отставание составляет менее пяти часов),
- №174 «Москва – Евпатория» (менее 4,5 часа),
- №99 «Ростов — Симферополь» (4 часа),
- №177 «Москва — Симферополь» (3,5 часа),
- №028 «Москва – Симферополь» (3,5 часа),
- №179 «Санкт-Петербург — Евпатория» (4,5 часа),
- №184 «Мурманск — Севастополь» с прицепной группой «Архангельск/Обозерская – Севастополь» (2 часа),
- №175 «Москва — Симферополь» (более одного часа).
По направлению из Крыма проблемы наблюдаются у поездов:
- №178 «Симферополь — Москва» (3,5 часов),
- №092 «Севастополь — Москва» (около пяти часов),
- №176 «Симферополь — Москва» (более трёх часов),
- №183 «Севастополь-Мурманск» с прицепной группой «Севастополь-Архангельск/Обозерская» (около трёх часов).
ИА «Орелград»