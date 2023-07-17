Из-за взрыва на Крымском мосту задерживаются 12 поездов

Они следуют в обоих направлениях.

Как сообщается в соцсетях компании-перевозчика («Гранд Сервис Экспресс»), поезда постепенно сокращают отставание от расписания. К моменту прибытия на конечную станцию указанное время может значительно сократиться.

По направлению в Крым отстают от графика следующие поезда:

№396 «Волгоград – Симферополь» (отставание составляет менее пяти часов),

№174 «Москва – Евпатория» (менее 4,5 часа),

№99 «Ростов — Симферополь» (4 часа),

№177 «Москва — Симферополь» (3,5 часа),

№028 «Москва – Симферополь» (3,5 часа),

№179 «Санкт-Петербург — Евпатория» (4,5 часа),

№184 «Мурманск — Севастополь» с прицепной группой «Архангельск/Обозерская – Севастополь» (2 часа),

№175 «Москва — Симферополь» (более одного часа).

По направлению из Крыма проблемы наблюдаются у поездов:

№178 «Симферополь — Москва» (3,5 часов),

№092 «Севастополь — Москва» (около пяти часов),

№176 «Симферополь — Москва» (более трёх часов),

№183 «Севастополь-Мурманск» с прицепной группой «Севастополь-Архангельск/Обозерская» (около трёх часов).

ИА «Орелград»