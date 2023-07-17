Массу нарушений использования агрохимикатов выявили под Орлом

Ежемесячно вскрывается в среднем более сотни нарушений регламентов.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в первой половине текущего года на территории двух подведомственных регионов сотрудниками ведомства было выявлено 699 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. Иными словами, в среднем ежемесячно вскрывается свыше сотни таких нарушений. Кстати, из их общего количества на Орловскую область пришлось 278 нарушений, на Курскую область – 421.

«Наиболее часто встречающимися нарушениями стали отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами, отсутствие регистрации сельхозтоваропроизводителей в информационной системе «Сатурн»», — пояснили в ТУ Россельхознадзора. – В целом за полгода в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами проведено 697 контрольно-надзорных мероприятий (Орловская область – 279, Курская область – 418). В основном это мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами».

По результатам проведенных мероприятий сотрудники Управления направили аграриям 674 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, из них 266 адресатов находятся в Орловской области. Кроме того, к административной ответственности было привлечено 17 юридических лиц и 21 должностное лицо. В качестве яркого примера в ведомстве привели случай из Орловской области. Нарушения были выявлены при проведении плановой выездной проверки в отношении компании «Черкизово-Растениеводство».

Были установлены факты ненадлежащего оповещения населения и владельцев пасек об обработках сельхозугодий. Оповещение производилось с нарушением сроков и без указания границ земельных участков, запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами, способов проведения работ, наименования пестицидов и агрохимикатов, рекомендуемых сроков изоляции пчел в ульях, уточнили в ТУ Россельхознадзора. Компанию привлекли к административной ответственности в виде штрафа и выдали ей рекомендации по соблюдению обязательных требований.

ИА «Орелград»