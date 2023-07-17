Мэрия Орла потратит 3 миллиона на навигационные стойки

Власти уже начали поиск подходящего поставщика.

Администрация города Орла выступила организатором тендера на поставку информационных стоек навигации и навигационных указателей с последующей установкой в исторической части областного центра. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 3,013 миллиона рублей. Средства будут выделены из городской казны. Контракт с подрядчиком подпишет муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Поставщик обязан доставить и установить стойки и указатели до 5 августа 2023 года – напомним, в этот день Орел отпразднует 80-ю годовщину своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

По условиям контракта планируется за бюджетный счет закупить пять навигационных стоек общей стоимостью 993 тысячи рублей и 20 навигационных указателей по цене 101 тысяча рублей за штуку. Из конкурсной документации следует, что для определения начальной максимальной цены контракта применялся метод сопоставимых рыночных цен, так называемый анализ рынка. «Сбор информации о существующих ценах осуществлялся путем запросов с последующим использованием факсимильной связи, электронной почты, почтой», — говорится в документации. Судя по ней, мэрия изучила три поступивших ценовых предложения, которые варьировались в пределах шести процентов, в результате была выведена средняя цена.

Что касается самих изделий, то навигационная стойка представляет собой пространственную композицию. Ее основу составляет сварной стальной каркас, окрашенный порошковым методом, с защитным закаленным стеклом, снимающимся для замены информационной панели. Высота стойки должна составлять не менее 2,3 метра, ширина – не менее 1,1 метра. Изделие должно быть предназначено для использования именно в уличных условиях (нижняя граница диапазона — не выше минус 40 градусов Цельсия, верхняя граница диапазона — не ниже плюс 40 градусов Цельсия). В аналогичном диапазоне температур должны работать и 20 закупаемых стационарных навигационных указателей. Судя по описанию, данное изделие «предназначено для указания направления движения в местах массового отдыха населения и туристов».

ИА «Орелград»