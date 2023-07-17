Музей Тургенева отправил за решетку 200 книг

Издания пополнят книжные фонды библиотек режимных учреждений.

Пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области сообщила о весомом пополнении библиотечных фондов режимных учреждений. Сообщается, что Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева передал учреждениям системы УФСИН более 200 книг различной тематики. Произошло это в рамках соглашения о сотрудничестве с Общественным советом, при содействии членов этого совета Веры Ефремовой и Александры Семеновой. Среди переданных книг оказались и русская классика, и романы, и литература об истории русского и мирового искусства.

«Все книги подобраны с учетом положительного воздействия на осужденных, — отметили в пресс-службе УФСИН. – Сотрудники УФСИН поблагодарили членов Общественного совета за оказанную помощь и выразили уверенность, что книги вызовут интерес у новых читателей и повысят уровень их общекультурного развития».

В ведомстве также напомнили о том, что библиотеки в пенитенциарных учреждениях всегда пользуются большой популярностью среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Многие из них становятся постоянными читателями. «В местах лишения свободы книга действительно может стать близким другом, наставником, советчиком и даже учителем», — подчеркивают в УФСИН.

Например, в женской исправительной колонии №6, расположенной в Шахово, для самообразования и повышения культурного уровня осужденных действует библиотека, книжный фонд которой насчитывает более 20 тысяч книг. Здесь регулярно проводятся читательские конференции. Более 7,6 тысячи экземпляров насчитывает книжный фонд библиотеке, действующей в исправительной колонии общего режима №5 в поселке Нарышкино. Книжные фонды исправительной колонии строгого режима №2 города Ливны и колонии-поселении №7 в Мценске насчитывают примерно по 5000 экземпляров.

ИА «Орелград»