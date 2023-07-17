Орловские курсы богословия получили аккредитацию

Решение приняла Межведомственная комиссия по вопросам образования монашествующих.

Межведомственная комиссия по вопросам образования монашествующих Русской Православной Церкви приняла решение об аккредитации курсов для монашествующих Орловской митрополии. Тем самым были отмечены курсы базовой подготовки в области богословия монашествующих при Свято-Успенском мужском монастыре города Орла. По итогам заседания вышеуказанной комиссии было выдано свидетельство о церковной аккредитации. Об этом со ссылкой на Синодальный отдел по монастырям и монашеству информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

«Курсы базовой подготовки в области богословия для монашествующих Орловской митрополии были созданы по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона в сентябре 2020 года на базовой учебной площадке — в Свято-Успенском мужском монастыре города Орла. Они проводятся для насельников и насельниц монастырей Орловской и Ливенской епархий», — напомнили в митрополии.

Как уже писал «Орелград», в последние дни мая в Орловской области работала выездная аккредитационная группа. Она принимала зачеты по дисциплине «Священное Писание Нового Завета». Это была итоговая аттестация слушателей курсов для монашествующих. Группу проверяющих возглавлял иеромонах Павел (Черкасов), проректор по учебной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Как сообщал тогда информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, на основной учебной площадке в Успенском монастыре члены комиссии проверили учебно-методическую документацию и ознакомились с библиотечным фондом курсов для монашествующих. Там же состоялся зачет, который успешно сдали сотрудница резиденции митрополита, насельники Успенского монастыря и насельницы Свято-Введенского женского монастыря Орла.

Кроме того, аккредитационная комиссия посетила женский монастырь святой блаженной Ксении Петербургской в селе Долбенкино Дмитровского района, Корсунскую пустынь Ливенской епархии и женский монастырь святой равноапостольной Марии Магдалины села Никольское Должанского района. На дополнительных учебных площадках члены комиссии не только приняли зачеты, но и проверили наличие основной литературы курсов для монашествующих.

«Всего на курсах базовой подготовки в области богословия для монашествующих Орловской митрополии зачеты по Новому Завету сдали тридцать слушателей, — говорилось в сообщении митрополии. — В завершение работы члены выездной комиссии выразили надежду, что курсы для монашествующих продолжат свою просветительскую миссию, и будет следующий набор слушателей».

ИА «Орелград»