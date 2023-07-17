Под Орлом на три дня разбили «Судбищенский буерак»

17.7.2023 | 17:03 Культура, Новости

Исторический лагерь был разбит рядом с местом сражения 1555 года.

Фото: Орловский областной краеведческий музей

Как сообщает Орловский областной краеведческий музей, исторический лагерь был разбит вблизи села Судбищи, на месте сражения 1555 года. Он проработал три дня. Цель акции – знакомство студентов-историков с историей материальной культуры XVI века и методикой реконструкции ее отдельных предметов. Студенты познакомились с особенностями раскроя одежды, пошива обуви, разведения огня с помощью кресала и кремня, а также приготовления походной пищи по старинным рецептам.

Работа исторического лагеря была организована под названием «Судбищенский буерак» силами сотрудников не только музея, но и членов клуба исторической реконструкции «НОВИКЪ». Кроме того, лагерь был разбит в рамках сотрудничества между краеведческим музеем и ФГБУН «Институт археологии Российской академии наук». Кстати, студенты Орловского государственного университета сейчас как раз проходят практику в Сейминско-Суджинской археологической экспедиции под руководством Олега Радюша. Для них было проведено научно-просветительские занятие «Реконструкция XVI века – это просто!».
Напомним, что в свете археологических открытий последних лет в Орловской области изучению Судбищенской битвы начали уделять гораздо более пристальное внимание, чем раньше. В частности, был задуман проект создания мемориального комплекса «Судбищенская битва» в Новодеревеньковском районе и музейно-образовательного комплекса в городе Орле. В областном центре в мае был проведен проектный семинар по разработке концепции мемориала, а в июне прошло заседание круглого стола на тему «Борьба России за выход к южному геополитическому рубежу в XVI–XVIII вв.: проблемы музеефикации и мемориализации военной истории России (к 468-летию Судбищенской битвы)».

ИА «Орелград»

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