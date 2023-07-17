Пригородам Орла дадут свет за 15 миллионов рублей

Власти Орловского округа решили заняться уличным освещением.

Администрация Орловского муниципального округа объявила тендер на право проведение капитального ремонта уличного освещения на подведомственной территории. Финансирование выделяется в рамках программы капитального ремонта автомобильных дорог. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 15,716 миллиона рублей. Средства будут выделены из муниципального бюджета. Победитель аукциона не имеет права самостоятельно изменять установленные конкурсной документацией виды и объемы работ.

В целом подрядчику предстоит капитально отремонтировать 8 205 метров линий уличного электроосвещения. Работы, в частности, предполагается провести в деревне Крутая Гора (протяженность линии искусственного освещения — 1,282 км), в селе Сабурово (2,27 км), в поселке городского типа Знаменка ( 3,231 км) и в селе Звягинки от магазина «Алькор» до поселка Садовый и разворотной площадки школьного автобуса (1,422 км).

По условиям чиновников, все работы по капитальному ремонту уличного освещения должны быть выполнены в объеме и сроки, предусмотренными проектной документацией и сметными расчетами стоимости работ. Подрядчик обязан своими силами проводить операционный контроль выполняемых работ и отчитываться о его результатах перед заказчиком. Используемые при выполнении работ товары должны быть новыми и поставляться в упаковке и с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого товара.

Принимать работы будет специальная комиссия, созданная распоряжением администрации Орловского муниципального округа. В случае несоответствия качества выполненных подрядчиком работ требованиям контракта комиссия обязана отказаться от подписания актов приемки до момента устранения выявленных нарушений. Срок гарантии качества работ подрядчик должен дать на 5 лет, то есть при выявлении дефектов и недостатков он в течение этого времени за свой счет и своими силами должен будет их устранять. Добавим, что капремонт уличного освещения должен быть полностью завершен до 29 сентября 2023 года включительно.

ИА «Орелград»